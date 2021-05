Διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα σε πλαστικά μπουκάλια και κουτάκια αλουμινίου εμφανίζονται οι Έλληνες καταναλωτές στο πλαίσιο του εγγυοδοτικού συστήματος ανακύκλωσης (Deposit Returning System – DRS), το οποίο σχεδιάζεται να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα βάσει του νέου νόμου 4736/2020 και σχετικών κοινοτικών οδηγιών στα πρότυπα ανάλογων συστημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας καταναλωτών σχετικά με το εγγυοδοτικό σύστημα ανακύκλωσης (DRS), που υλοποίησε το ECR Hellas σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για συσκευασία πλαστικού μπουκαλιού μέχρι 500 ml, το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί ως δίκαιη χρέωση ένα ποσό μεταξύ 0,05 ευρώ – 0,10 ευρώ

Για συσκευασία αλουμινίου μέχρι 500 ml, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί ως δίκαιη χρέωση ένα ποσό μεταξύ 0,05 ευρώ – 0,10 ευρώ, ενώ για συσκευασία πλαστικού μπουκαλιού μεγαλύτερη των 500ml, το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί δίκαιη χρέωση ένα ποσό μεταξύ 0,10 ευρώ – 0,15 ευρώ.

Τι είναι το σύστημα DRS

Υπενθυμίζεται ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια από σήμερα και συγκεκριμένα από τις 5 Ιανουαρίου 2023 προβλέπεται ότι οι πολίτες που θα επιστρέφουν στα σημεία πώλησης τα πλαστικά μπουκάλια και συσκευασίες από αλουμίνιο για τις οποίες θα επιβαρύνονται με λίγα λεπτά, θα παίρνουν πίσω τα επιπλέον χρήματα ως ανταμοιβή για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση.

Επί του πρακτέου, σύμφωνα με το σύστημα DRS, οι καταναλωτές κατά την αγορά από τα καταστήματα super markets και άλλων σημείων πώλησης, μικρών και μεγάλων πλαστικών μπουκαλιών (π.χ. νερού, αναψυκτικού), όπως επίσης και συσκευασιών αλουμινίου (π.χ. αναψυκτικών, μπύρας), θα επιβαρύνονται με ένα χρηματικό ποσό, το οποίο όμως θα τους επιστρέφεται στο σύνολό του από τα καταστήματα ή τα σημεία συλλογής, με την επιστροφή των άδειων πλαστικών μπουκαλιών / συσκευασιών από αλουμίνιο. Τις υπόλοιπες συσκευασίες, οι καταναλωτές θα τις ανακυκλώνουν με τον τρόπο που ακολουθούσαν.

Το 75% των καταναλωτών ανακυκλώνει σε υψηλό βαθμό

Όπως προκύπτει από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.125 άτομα / καταναλωτές, ποσοστό 76% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν κέντρα ανακύκλωσης, αγοράζουν προϊόντα σε επαναχρησιμοποιούμενους περιέκτες ή προσπαθούν να αγοράζουν μόνο προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν. Επίσης, ποσοστό 62% των ερωτηθέντων δεν θα αγόραζε προϊόντα με υπερβολική συσκευασία, μεταξύ δύο προϊόντων θα επέλεγε το λιγότερο επιβλαβές στο περιβάλλον και θα αντικαθιστούσε προϊόντα για οικολογικούς λόγους.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

– Το 96% των ερωτηθέντων κατά τις αγοραστικές του αποφάσεις δίνει βαρύτητα στην τιμή εξίσου με την ποιότητα προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει την ποιότητα σε σχέση με τα χρήματα που ξοδεύει. Ενώ το 44% πιστεύει ότι η τιμή είναι μία καλή ένδειξη της ποιότητάς του προϊόντος.

– Το 80% θα αγόραζε brands τα οποία είναι σε έκπτωση, ενώ η εξαργύρωση των κουπονιών προκαλεί υψηλά θετικά συναισθήματα στο 61%.

– Το 93% των ερωτηθέντων γνωρίζουν ότι οι συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν σε νέο υλικό συσκευασίας.

– Μόνο 22 άτομα στα 1.125 δεν ανακυκλώνουν τίποτα με το 75% να ανακυκλώνει σε υψηλό βαθμό.

– Τα βασικά υλικά που διαχωρίζουν κατά την ανακύκλωση είναι το πλαστικό, το χαρτί, το γυαλί και το αλουμίνιο. Το υλικό που θεωρούν ευκολότερο σε ποσοστό 56% να ανακυκλώσουν στην καθημερινή τους ζωή είναι το πλαστικό και ακολουθεί το χαρτί σε ποσοστό 33%.

– Μία με τρεις φορές την εβδομάδα είναι η συχνότητα ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα συστήματα ανακύκλωσης.

– Το 79% των ερωτηθέντων αισθάνονται θετικά όσον αφορά το νέο εγγυοδοτικό σύστημα συλλογής συσκευασιών από πλαστικό και αλουμίνιο (DRS), το 67% θα μιλούσε θετικά και θα παρότρυνε κι άλλους να ακολουθήσουν το σύστημα ενώ το 77% δείχνει μία θετική πρόθεση να συμμετέχει στο νέο DRS σύστημα.

– Γυναίκες καταναλωτές, καταναλωτές που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν περιβαλλοντικούς παράγοντες (ανακυκλωσιμότητα, μη υπερβολική συσκευασία, κ. ά) κατά τις αγορές τους καθώς και καταναλωτές που χρησιμοποιούν ευρέως εκπτωτικά κουπόνια, δείχνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό θετικά συναισθήματα και θετική συμπεριφορά αναφορικά με το νέο σύστημα DRS.

– Το 79% θα διαχώριζε ξεχωριστά τα πλαστικά μπουκάλια και τις συσκευασίες αλουμινίου σε σχέση με τα άλλα ανακυκλώσιμα ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στο νέο σύστημα ανακύκλωσης.

– Στην περίπτωση που η κατανάλωση ενός προϊόντος με περιέκτη από πλαστικό ή αλουμίνιο γίνει στο δρόμο (on the go), το 64% των ερωτηθέντων θα το ανακύκλωνε άμεσα σε κοντινό κάδο ανακύκλωσης χάνοντας στην ουσία την επιστροφή του ποσού της εγγύησης που πλήρωσε κατά την αγορά του.