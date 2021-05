Ιδανικό χαρακτήρισε ο Ολυμπιακός τον τρόπο που ολοκλήρωσε η ομάδα της υποχρεώσεις της μέσω μιας πανηγυρικής ανάρτησης για τη μεγάλη νίκη στη Λεωφόρο (1-4).

Οι ερυθρόλευκοι διέλυσαν το «τριφύλλι» και ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, το οποίο φυσικά είχαν κατακτήσει προ πολλού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι Πειραιώτες σε ανάρτηση που έκαναν στα social media για το ντέρμπι που διεξήχθη στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής (10η) των πλέι οφ της Superleague αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Τι νίκη! Τι ομάδα! Τι βραδιά! Ο ιδανικός τρόπος για να τελειώσεις το Πρωτάθλημα».

Τι νίκη! Τι ομάδα! Τι βραδιά! Ο ιδανικός τρόπος για να τελειώσεις το Πρωτάθλημα!🔴⚪🏆 / What a win! What a team! What an evening! The ideal way to end the Championship! 🔴⚪🏆#Olympiacos #slgr #Win #Team #Championship #Victory #Football pic.twitter.com/GFiUQQqMAW

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) May 17, 2021