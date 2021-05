Το σχέδιο αντιπερισπασμού των ισραηλινών δυνάμεων σχετικά με την εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας -ίσως βέβαια και σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν την ασυνεννοησία που υπήρχε για περισσότερες από δύο ώρες- παρουσιάζουν τα ΜΜΕ του Ισραήλ, τη στιγμή που το αιματοκύλισμα, με νεκρούς αρκετούς αμάχους, συνεχίζεται.

Σε μια επίθεση περίπου 40 λεπτών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στόχευσαν στο πολύπλοκο σύστημα με τις υπόγειες σήραγγες της Γάζας, θεωρώντας ότι ένα σημαντικό πλήγμα του δικτύου διαδρόμων των Παλαιστινίων κάτω από την επιφάνεια θα μειώσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε με βολές του πυροβολικού και από αέρος το δίκτυo των τούνελ που οι αποκαλείται το «Μετρό» και τούς είναι πολύτιμο για τη διακίνηση πολεμοφοδίων αλλά και ανθρώπων χωρίς το φόβο της παρατήρησης ή και επίθεσης από τους Ισραηλινούς.

Εκεί εκτιμάται ότι κρύβονται και οι χιλιάδες ρουκέτες που χρησιμοποιεί πλέον σε καθημερινή βάση η Χαμάς κατά ισραηλινών πόλεων.

Όπως αφήνουν να διαρρεύσει οι ισραηλινές δυνάμεις, κατά την επίθεση της Παρασκευής κατέστρεψαν χιλιόμετρα σηράγγων και σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες -όπως τους αποκαλούν- της Χαμάς, κάνοντας λόγο για καίριας σημασίας χτυπήματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Times of Israel», η επίθεση έγινε μετά το σχέδιο αντιπερισπασμού που έλεγε το εξής: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκόπιμα διέρρευσαν ότι ξεκινούν χερσαία επίθεση, ωθώντας τη Χαμάς να στείλει τους μαχητές της -συμπεριλαμβανομένων των διοικητών- στις σήραγγες. Όταν ο στρατός του Ισραήλ τις βομβάρδισε, οι σήραγγες καταστράφηκαν μαζί με αυτούς μέσα.

Σημειώνεται ότι αρχικά, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει «μέσα» στον παλαιστινιακό θύλακα, χωρίς να διευκρινίσει ούτε τον αριθμό τους, ούτε τη διάρκεια, ούτε την έκταση της επιχείρησης.

Ωστόσο περίπου δύο ώρες αργότερα, ο εκπρόσωπος του στρατού διένειμε στα μέσα ενημέρωσης τη «διευκρίνιση» ότι «δεν βρίσκονται στρατιώτες μέσα στη Λωρίδα της Γάζας». Όταν ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο να εξηγήσει σε τι οφειλόταν η σύγχυση, αυτός ανέφερε πως υπήρξε «πρόβλημα εσωτερικής επικοινωνίας» και ότι χερσαίες δυνάμεις βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά από το ισραηλινό έδαφος.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.

We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021