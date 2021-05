Ο κινέζικος πύραυλος, ή μάλλον κάποια απομεινάρια του, έπεσαν τελικά το πρωί της Κυριακής, χωρίς να προκληθούν ζημιές. Το μεγαλύτερο μέρος του πυραύλου καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα, ενώ συντρίμμια του βρέθηκαν στον Ινδικό Ωκεανό.

Ωστόσο οι ανακοινώσεις των Αμερικανών τις προηγούμενες ημέρες ότι ο πύραυλος είναι σε ανεξέλεγκτη τροχιά, προκάλεσε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης και σε κάποιες περιπτώσεις και ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί.

Ο πύραυλος Μεγάλη Πορεία που εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν η δεύτερη ανάπτυξη της παραλλαγής 5Β μετά την παρθενική πτήση της τον Μάιο 2020. Πέρυσι, κομμάτια του πρώτου πυραύλου Μεγάλη Πορεία 5Β είχαν πέσει στην Ακτή του Ελεφαντοστού, προκαλώντας ζημιές σε μερικά κτίρια, ενώ δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι παρακολουθεί συνέχεια την πορεία της επιστροφής του Long March 5B στη γη.

Στη διάρκεια της πτήσης του πυραύλου, ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ Τζόναθαν Μακντάουελ που είχε φανεί καθησυχαστικός για τους κινδύνους από την πιθανή πτώση κομματιών του πυραύλου, είπε στο Ρόιτερς πως η ζώνη που μπορεί να έπεφταν τα συντρίμμια εκτεινόταν από τη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη ή το Πεκίνο προς βορρά και τη νότια Χιλή και το Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας προς νότο.

Από τον Ιούλιο 1979 που μεγάλα τμήματα του διαστημικού σταθμού Skylab της NASA έπεσαν στην Αυστραλία, οι περισσότερες χώρες επιδιώκουν να αποφεύγουν τέτοιες ανεξέλεγκτες επιστροφές στην ατμόσφαιρα μέσω του σχεδιασμού των διαστημικών σκαφών τους, δήλωσε επίσης ο Μακντάουελ.

«Το γεγονός ότι οι κινέζοι σχεδιαστές του πυραύλου δεν αντιμετώπισαν το ζήτημα αυτό, τους κάνει να μοιάζουν τεμπέληδες», πρόσθεσε ο Μακντάουελ, μέλος του Κέντρου Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν.

Η πλευρά της Κίνας από την άλλη χαρακτήρισε «δυτικές υπερβολές» τις ανησυχίες ότι ο πύραυλος είναι εκτός ελέγχου και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές.

Οι διαφορετικές δηλώσεις από τους επιστήμονες και τους οργανισμούς των δύο χωρών, που «εξηγούνται» και από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό στη μάχη του διαστήματος, οδήγησαν ωστόσο την παγκόσμια κοινότητα που δεν διαθέτει την αντίστοιχη τεχνογνωσία, να εμφανίζει μία σχετική ανησυχία.

Καθώς η περιοχή που θα μπορούσαν δυνητικά να πέσουν συντρίμμια του πυραύλου είναι μία εξαιρετικά μεγάλη έκταση του πλανήτη, διάφορες χώρες φρόντισαν να παρακολουθούν το φαινόμενο και να θέσουν σε ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό εάν συνέβαινε κάτι.

Έτσι και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας εξέδωσε NOTAM χθες στο βράδυ. Η ισχύς της, δηλαδή το διάστημα επιφυλακής ήταν από το 8/5 21:12 βράδυ, τοπική ώρα, μέχρι την Κυριακή 9/5 μεσημέρι 12:46. Σάββατο

Η Ελλάδα βρισκόταν στο βορειότερο άκρο της πιθανής ζώνης εισόδου, με την Πολιτική Προστασία να θέτει σε επιφυλακή όλους τους αρμόδιους φορείς με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά.

Η ζώνη εκτείνονταν από τον 40ό παράλληλο βορείως του Ισημερινού (στο ύψος της Θεσσαλονίκης) ώς τον 40ό παράλληλο νοτίως του Ισημερινού (στο ύψος της Νέας Ζηλανδίας).

Ανά την υφήλιο άνθρωποι στύλωσαν τα μάτια στον ουρανό περιμένοντας να δουν τι θα συμβεί με τον πύραυλο, καταγράφοντας έτσι τμήμα της πορείας του.

Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/g8OAMlq8lE

#LongMarch5 #ChineseRocket 🚀

from the north of Saudi Arabia

5:10 AM pic.twitter.com/4XLUSMgXHi

— رشَـــا (@i_sshr) May 9, 2021