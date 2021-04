Tην έντονη διαμαρτυρία των οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο προκάλεσε η παρουσία του Σαντιάγο Αμπασκάλ και της Ρόσιο Μοναστέριο του ακροδεξιού κόμματος VOX της Ισπανίας στο γήπεδο για τον αγώνα με την Αλμπαθέτε.

Οι οπαδοί της ομάδας Ράγιο Βαγιεκάνο για γνωστοί για τον αντιφασισμό τους, έφθασαν έξω από το γήπεδο ντυμένοι με κίτρινες στολές για να το απολυμάνουν από την παρουσία των ακροδεξιών.

Οι οπαδοί είναι εξοργισμένοι με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ραούλ Μάρτιν Πρίσα, καθώς όπως φαίνεται αυτός προσκάλεσε τους ακροδεξιούς πολιτικούς κάτι που έκανε και πέρυσι, αμαυρώνοντας την ιστορία του αθλητικού συλλόγου.

Αφού έκαναν μια απολύμανση τραγουδώντας, πλησίασαν την πόρτα του αποδυτηρίου όπου έβαλαν μια μεγάλη αφίσα που έγραφε: «Για την επαναστατική μας αστραπή, όλα τα αυτά τα πρόσωπα έξω από τη γειτονιά μου».

Εκπρόσωπος των οπαδών διάβασε μια δήλωση των οπαδών η οποία καταφερόταν κατά του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας και την παρουσία του VOX, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος κατά του φασισμού είναι αγώνας για την ελευθερία»

Fans of Rayo Vallecano cleaned their stadium after two leaders of the far right-wing political party VOX watched their match against Albacete. 🧽 pic.twitter.com/36GbktGtaq

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2021