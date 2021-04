Culture Live

«A Guide to the Labyrinth»: Δεύτερη έκδοση για τα άπαντα του Τζιμ Μόρισον

Το «A Guide to the Labyrinth: The Collected Works of Jim Morrison» σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ των Doors, «LA Woman» και τον θάνατο του θρυλικού τραγουδιστή