Θλίψη στο αμερικανικό μπάσκετ και τον παγκόσμιο αθλητισμό, καθώς ο 19χρονος περιφερειακός του Κεντάκι, Τέρενς Κλαρκ, σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Λος Άντζελες μία μέρα μετά από συμφωνία με ατζέντη με φόντο το NBA Draft 2021.

Ο Κλαρκ είχε μόλις ολοκληρώσει προπόνηση, στην προσπάθειά του να αναρρώσει εγκαίρως από έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι που του επέτρεψε να παίξει σε ελάχιστους αγώνες στη μοναδική σεζόν της κολεγιακής του καριέρας (9.6 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε οκτώ αναμετρήσεις).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επέστρεφε μαζί με τον συμπαίκτη του Μπι Τζέι Μπόστον, ο οποίος ήταν σε διαφορετικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 14:10 τοπική ώρα όταν ο Κλαρκ πέρασε κόκκινο σηματοδότη, εμβόλισε άλλο αυτοκίνητο, έπεσε σε κολώνα και στη συνέχεια σε μάντρα ενώ δεν φορούσε τη ζώνη του με τον σωστό τρόπο.

«Ένας νέος άνθρωπος που αγαπάμε όλοι έχασε τη ζωή του πολύ πρόωρα, με όλα του τα όνειρα και τις ελπίδες να είναι μπροστά του», ανέφερε ο προπονητής του, Τζον Καλιπάρι και πρόσθεσε: «Ο Τέρενς Κλαρκ ήταν ένα όμορφο παιδί, κάποιος που γέμισε τον ζώρο με την προσωπικότητα, το χαμόγελο και την καλή του διάθεση. Είναι δυσβάσταχτη η είδηση του χαμού του, είαμστε όλοι σε σοκ».

Τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του αδικοχαμένου παίκτη εξέφρασαν και αρκετοί σταρ του ΝΒΑ.

Rest In Peace Terrance Clarke. I remember hoopin with him in the city when he was still in high school. He was destined for the league. Prayers up to him and his family 🙏🏽 gone way too soon.

— CJ McCollum (@CJMcCollum) April 23, 2021