Συνεχίζει ακάθεκτος ο Τσιτσιπάς! Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 2-0 σετ (3-6, 3-6) τον Όγκερ Αλιασίμ και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Barcelona Open. Αντίπαλός του ο 19χρονος Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος με 2-0 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Τσιτσιπάς δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στον Καναδό No.20 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε τη νίκη σε 1 ώρα και 22 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «4» του θεσμού για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο Αλιασίμ έκανε το 1-0, έφτασε σε τριπλό μπρέικ αλλά ο Τσιτσιπάς έφτασε στην ισοφάριση. Ο Καναδός έκανε το 2-1, ο Στέφανος όμως έκανε την ανατροπή και με μπρέικ πήρε το προβάδισμα (2-4), για να φτάσει εύκολα στο 3-6 και να πάρει το πρώτο σετ.

Ο 22χρονος Έλληνας έκανε το μπρέικ στην έναρξη του δεύτερου σετ και έφτασε στο 3-1, κρατώντας συνεχώς το προβάδισμα. Ο Αλιασίμ έκανε την προσπάθειά του, μειώνοντας σε 2-4 και 3-5, αλλά ο Στέφανος θα φτάσει με άνεση στη νίκη με 3-6.

8 Matches

15 Consecutive sets@steftsitsipas is on a roll! 🇬🇷

The second seed d. Auger-Aliassime 6-3 6-3 to reach the Barcelona semi-finals.#BCNOpenBS pic.twitter.com/CSXv6hN8xL

— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2021