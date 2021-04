Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χωρίς να δυσκολευτεί επικράτησε με 2-0 σετ (5-7, 3-6) του Άλεξ Ντε Μινόρ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Barcelona Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ (23/4), ο οποίος απέκλεισε με τη σειρά του τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο Αυστραλός δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στην τρομερή πορεία του Τσιτσιπά, με τον Έλληνα τενίστα να παίρνει τη νίκη σε μία ώρα και 24 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 2-1 στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Ντε Μινόρ έφερε το ματς στα ίσα (2-2). Ο Στέφανος πήρε εκ νέου το προβάδισμα (4-2), όμως και πάλι ο Αυστραλός ισοφάρισε (4-4), ωστόσο ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του και πήρε το πρώτο σετ με 7-5.

Ο Ντε Μινόρ ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο σετ και βρέθηκε μπροστά με 2-0, αλλά ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, έκανε μπρέικ και με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε τον αγώνα με 6-3.

