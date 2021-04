Ο Τζάκσον Γουάνγκ εμφανίζεται σε μικρού μήκους ταινία για την 13η Μπιενάλε της Σαγκάης.

Ο γεννημένος στο Χονγκ Κονγκ superstar της K-pop, μέλος του γκρουπ Got7, τραγουδιστής, ράπερ, χορευτής και τηλεοπτικός παρουσιαστής εμφανίζεται στην ταινία με τίτλο «Love Him, Love Her, Love Ta» ως πρέσβης τέχνης μαζί άλλους επτά σύγχρονους καλλιτέχνες.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Κινέζο καλλιτέχνη και σκηνοθέτη, Γιανγκ Φουντόνγκ έκανε πρεμιέρα στις 17 Απριλίου, πρώτη μέρα της Μπιενάλε.

JACKSON WANG x BODIES OF WATER: THE 13TH SHANGHAI BIENNALE

·

VOICE FOR ART

·@JacksonWang852

·#JACKSONWANG#TEAMWANG pic.twitter.com/ABx47yBROs

— TEAM WANG (@teamwangofcl) April 17, 2021