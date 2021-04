Ήταν δεδομένο πως η απόφαση των «12» να προχωρήσουν σε σύσταση μιας νέας «κλειστής» λίγκας, θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις. Όχι μόνο από πλευράς UEFA και FIFA, αλλά και από πολλούς ακόμα φορείς, καθώς φάνηκε πως και οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών έσπευσαν να καταδικάσουν την συγκεκριμένη κίνηση.

Κι όσο για τον κόσμο; Εκεί οι αντιδράσεις ήταν μαζικές και μάλιστα οι διαμαρτυρίες των οπαδών πολύ έντονες. Τα μηνύματα είχαν ληφθεί από τους «12» και μια μέρα μετά την ανακοίνωση του εγχειρήματος, όλα δείχνουν δυσοίωνα για την διοργάνωση που θέλησαν να επιβάλλουν οι διοικήσεις ορισμένων εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Είναι προφανές πως η εξέλιξη των πραγμάτων δεν ήταν αυτή που θα επιθυμούσαν οι «12» και η απόφαση της Τσέλσι, της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και της Ατλέτικο να αποχωρήσουν από το πρότζεκτ, θέτει εν αμφιβόλω την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Είναι άραγε η ESL υπό διάλυση πριν καν… συσταθεί; Μάλλον ναι, αν κρίνει κάποιος από το αποτέλεσμα που είχαν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις διοικήσεις των 12 συλλόγων. Όταν η Τσέλσι ανακοινώνει την αποχώρηση της και ακολουθεί μια άλλη μεγάλη δύναμη του αγγλικού ποδοσφαίρου, τότε το «ρήγμα» είναι μεγάλο και προκαλεί προβλήματα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στροφή 180 μοιρών έκανε και η Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς ν’ αναθεωρούν την αρχική τους στάση επί του θέματος. Γίνεται εύκολα αντιηπτό πως η κατάσταση είναι «έκρυθμη» και οι επόμενες ώρες θα κρίνουν αν τελικά θα υπάρξει συνέχεια στο πλάνο των ομάδων που αποφάσισαν να κοντραριστούν με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η στάση που θα κρατήσουν οι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, βλέποντας τις αποχωρήσεις κορυφαίων συλλόγων από την κεντρική «διαχείριση». Γιατί δεν είναι απλό να αλλάζει κάποιος τις αποφάσεις του μια μέρα μετά την ανακοίνωση του πλάνου.

Οι Άγγλοι έφυγαν πρώτοι

Οι Άγγλοι έκαναν την κίνηση και η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αγγλικοί σύλλογοι αποφάσισαν να φύγουν πριν καν συζητηθούν οι… λεπτομέρειες της υπό σύσταση διοργάνωσης και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η Άρσεναλ είναι έτοιμη ν’ ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξαν Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc

— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021