Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της European Super League με τις απειλές της UEFA για αποκλεισμό των 12 από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να γίνονται πράξη όπως φαίνεται.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο «Reuters», στο οποίο μίλησε ο Δανός Γιέσπερ Μόλερ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, η διοργανώτρια αρχή του Champions League αναμένεται να ανακοινώσει μέχρι την Παρασκευή (23/4) την αποβολή των Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι από τα ημιτελικά του Champions League.

Είναι οι τρεις από τις 12 ομάδες – ιδρυτές της νέας λίγκας και φυσικά αν συμβεί αυτό καταλαβαίνει κανείς πως αυτόματα ο τίτλος θα πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

As reported this morning, now official via Reuters. UEFA exco member Jesper Moller expects Chelsea, Man City and Real Madrid to be expelled as soon as Friday. https://t.co/n1R5IUS5ZL

