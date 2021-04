Τη μία «βόμβα» μετά την άλλη πυροδοτεί ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στην European Super League, ο διοικητικός ηγέτης της ευρωπαϊκής συνοποσπονδίας εξαπέλυσε βαριές ατάκες κατά του Αντρέα Ανιέλι!

Ο Τσέφεριν χαρακτήρισε ψεύτη και φίδι τον Ιταλό, καθώς ανέφερε πως μέχρι το Σάββατο τον διαβεβαίωνε πως όλες οι φήμες για την Super League ήταν ψέματα!

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά έναν άνθρωπο που να λέει τόσα πολλά ψέματα. Μίλησα μαζί του το Σάββατο και μου είπε πως όλα ήταν ψέματα. Η απληστία εξατμίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Δε γνωρίζαμε πως είχαμε φίδια τόσο κοντά μας, τώρα όμως το ξέρουμε».

