Νέο γερό… χαστούκι στην European Super League και στις 12 ομάδες που θέλουν να φτιάξουν τη δικιά τους αυτόνομη κλειστή λίγκα, επιθυμώντας την αποχώρηση από τις διοργανώσεις της UEFA.

Μετά την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τη Λειψία, σειρά πήρε η Πόρτο, καθώς οι «δράκοι» ανακοίνωσαν πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στην κλειστή λίγκα που ετοιμάζουν οι 12 μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε το παρών σε κάτι που είναι ενάντια των κανονισμών. Είμαστε στο Champions League και ελπίζουμε να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια ακόμη», ανέφερε ο πρόεδρος των Πορτογάλων, Πίντο ντα Κόστα.

Porto president Pinto da Costa against the #SuperLeague: “We can’t participate in anything that’s against the rules. We are in the Champions League and we hope to continue to be there for many years”. 🚫🔵

Despite fake rumours yesterday: no BVB, no Porto, no Leipzig as of today.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021