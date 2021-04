Ήταν να γίνει η αρχή… Αφού μίλησε ο Άντερ Ερέρα, σειρά πήρε ο Μεσούτ Οζίλ, με τους ποδοσφαιριστές να βγάζουν παλμό και να «φωνάζουν» κατά της δημιουργίας της European Super League.

Ο ποδοσφαιριστής της Φερνέρμπαχτσε τάχτηκε κατά της δημιουργίας της κλειστής λίγκας την οποία χαρακτήρισε «κάποια Super League» και ανέφερε πως τα παιδιά μεγαλώνουν με το όνειρο να κατακτήσουν το Champions League και το Μουντιάλ και όχι την European Super League.

«Τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας ως όνειρο να κατακτήσουν μια μέρα το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Champions League. Οχι να κατακτήσουν κάποια Super League. Η απόλαυση των μεγάλων παιχνιδιών είναι ότι γίνονται μια ή δυο φορές τον χρόνο, όχι κάθε εβδομάδα.

Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί για όλους τους οπαδούς του ποδοσφαίρου εκεί έξω», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Οζίλ.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League – not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there…⚽💔

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021