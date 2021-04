Έντονες αποδοκιμασίες δέχτηκε η αποστολή της Λίβερπουλ κατά την άφιξη της στο «Elland Road» από τους οπαδούς των «ρεντς», λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση με την Λιντς

Οι αντιδράσεις των οπαδών των ομάδων που δήλωσαν συμμετοχή στη European Super League δεν έχουν τελειωμό. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, οπαδοί της πρωταθλήτριας Αγγλίας είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο της Λιντς περιμένοντας τους παίκτες της ομάδας και διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση της διοίκησης.

Μάλιστα, φώναζαν συνεχώς «αποβράσματα» μεταξύ άλλων απευθυνόμενοι στη διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Boos and chants of ‘scum’ as the #LFC team coach arrives at Elland Road pic.twitter.com/3O4txDdCVy

— James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021