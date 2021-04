Culture Live

50 χρόνια Τζόνι Μίτσελ σε ένα επετειακό άλμπουμ

Το «Reprise Albums (1968-1971)» θα περιλαμβάνει επανεκδόσεις του άλμπουμ Song to a Seagull με το οποίο η Τζόνι Μίτσελ έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο της το 1968, του Clouds (1969), του Ladies of the Canyon (1970) και του Blue, του πρώτου αριστουργήματός της και τελευταίας δουλειάς της που εξέδωσε η δισκογραφική εταιρεία Reprise