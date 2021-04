Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίσθηκαν κατά την διάρκεια κατάσβεσης μιας τεράστιας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ένα από τα παλαιότερα εργοστάσια της Αγίας Πετρούπολης, που το καθιστούν ένα εμβληματικό κτίριο της πρώην ρωσικής αυτοκρατορικής πρωτεύουσας,

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, «κατά την διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, δύο πυροσβέστες τραυματίσθηκαν και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, και ένας έχασε τη ζωή του».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, με τον πυροσβέστη είχε χαθεί η επαφή κατά την διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ στην συνέχεια εντοπίσθηκαν άλλοι δύο πυροσβέστες οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα που καλύπτουν το 40-50% του σώματός τους.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις 12.35 ώρα Μόσχας, εκδηλώθηκε αρχικά σ’ ένα χώρο 200 τ.μ. και εξαπλώθηκε στην συνέχεια σε μια έκταση 4.000 τ.μ., θεωρείται από τις πλέον μεγάλες και πολύπλοκες ως προς την αντιμετώπισή της.

🚨🚨🚨🇷🇺 Huge Explosion in a factory in #SaintPetersbourg #Russia. The cause of the fire is under investigation! pic.twitter.com/cRJFOULBzn

— Terror Alarm (@terror_alarm) April 12, 2021