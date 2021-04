Το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών περιέγραψε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι μέχρι και το Σάββατο είχαν πραγματοποιηθεί 2.169.000 εμβολιασμοί και σταθερά πλέον ξεπερνούν τον αριθμό των 55.000 ημερησίως, ίσως και λίγο περισσότερο.

«Ο προγραμματισμός λειτουργεί όπως πρέπει και είμαστε εντός του στόχου. Έτσι, μέχρι τις 15 Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, αλλά και όλες οι ευπαθείς ομάδες και υψηλού και αυξημένου κινδύνου. Μόνο οι ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι 900.000 πολίτες. Αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται οι υψηλού κινδύνου, οι οποίοι ανέρχονται στους 250.000», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

Πώς λειτουργεί το σύστημα αναπλήρωσης

Σημείωσε δε ότι στα τέλη Μαΐου θα έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού και των επαγγελματικών ομάδων που θα προτεραιοποιήσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή λειτουργεί και το λεγόμενο σύστημα αναπλήρωσης, δηλαδή όποιος έχει μπει στη σειρά για να εμβολιαστεί μπορεί να επιλέξει τη δυνατότητα εάν υπάρξει κάποιο κενό να ενημερωθεί και να πάει να κάνει το εμβόλιο νωρίτερα.

Ερωτηθείς σχετικά με το τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος χάσει τη σειρά του, απάντησε ότι «όποιος δεν ενημερώσει για την αδυναμία που έχει να πάει να εμβολιαστεί και τελικώς ακυρωθεί το ραντεβού, για ένα μήνα μένει εκτός συστήματος και δεν μπορεί να κλείσει νέο ραντεβού».

Η χώρα μας θα επηρεαστεί ελάχιστα από το ζήτημα με το AstraZeneca

Σχολιάζοντας τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισήμανε ότι συνολικά στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό, είχε επηρεάσει ελάχιστα το ζήτημα που έχει προκύψει με τις παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca. «Όταν το ποσοστό συμμετοχής στα άλλα εμβόλια ήταν στο 99%, στην AstraZeneca ήταν στο 97%. Είχαμε πολύ λίγες ακυρώσεις. Εγώ πιστεύω ότι και οι άνω των 60 ετών τελικώς θα προχωρήσουν στους εμβολιασμούς. Άλλωστε, σε 346.000 εμβολιασμούς, μόνο ένα περιστατικό παρενεργειών έχει καταγραφεί», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στα self tests, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για την καταχώριση των αποτελεσμάτων από τα self test, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό. «Από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο είχαν διατεθεί 370.000 self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς έτσι ώστε τη Δευτέρα να ανοίξουν τα σχολεία», κατέληξε.