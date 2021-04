Ο Σέρβος διαιτητής, Σρντιάν Ομπράντοβιτς, θα περάσει τους επόμενους 15 μήνες της ζωής του στην φυλακή, εξαιτίας μίας υπόδειξης πέναλτι πριν τρία χρόνια.

Τι είχε συμβεί τότε; Στην αναμέτρηση Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και Ραντνίτσκι Νις, η νικήτρια θα έπαιρνε σημαντικό προβάδισμα για ένα εισιτήριο στο Europa League. Στο 77ο λεπτό του αγώνα και ενώ το σκορ είναι στο 1-0, ο ρέφερι του αγώνα δίνει ένα πέναλτι-φάντασμα στην Σπαρτάκ. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι έγινε, αφού η παράβαση που δόθηκε αφορούσε πιθανότατα χέρι, ενώ η μπάλα είχε βρει… στο πόδι του αμυντικού.

Τρία χρόνια λοιπόν αργότερα, το Τμήμα Πρόληψης Διαφθοράς έκρινε πως στην συγκεκριμένη φάση υπήρχε δόλος, με αποτέλεσμα να επιβάλει στον Ομπράντοβιτς τιμωρία 15μηνης φυλάκισης. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε η ενασχόληση με την διαιτησία, για τα επόμενα 10 χρόνια.

Some of the most blatantly corrupt refereeing you’ll ever see.

Some background – Spartak Subotica were playing Radnicki Nis in a match that directly determined the Europa League spot in the Serbian League. This was their 2nd pen of the game awarded by referee Srdjan Obradovic. pic.twitter.com/i1dJD59MGd

— Ball Street (@BallStreet) May 14, 2018