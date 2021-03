Ο όρος «Silicon Valley» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1971, όταν ο δημοσιογράφος, Ντον Χέφλερ έγραψε στο περιοδικό Electronic News για μια ομάδα νέων Καλιφορνέζων που ανταγωνίζονταν μεγάλους οργανισμούς παραγωγής μικροτσίπ και ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή στον κόσμο.

Αντλώντας έμπνευση από το αρχικό DNA της Silicon Valley, το brand Tod’s αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια έρευνα που θα επέτρεπε στους οραματιστές, σχεδιαστές και εκπροσώπους δημιουργικών τομέων να εκφραστούν και να φανταστούν νέα και συναρπαστικά project.

Με τίτλο «Silicon Valley. No_Code Life» ο όμιλος Tod’s δημιούργησε ένα βιβλίο 190 σελίδων για να δώσει μια νέα εικόνα της Κοιλάδας προσφέροντας ένα εργαλείο που μπορεί να διερευνήσει την πραγματική της φύση και να διαλύσει το μυστήριο που την περιβάλλει, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: σε τι είδους σπίτια ζουν οι κάτοικοί της; ποια αυτοκίνητα οδηγούν; σε ποια εστιατόρια πηγαίνουν οι μεγιστάνες της τεχνολογίας; πού συναντιούνται για να συζητήσουν για τις επιχειρήσεις; πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους;

Οι φωτογραφίες του βιβλίου είναι του Ιρανο-Αμερικανού Ραμάκ Φαζέλ, ο οποίος το 2019 διέσχισε τους δρόμους της Κοιλάδας για δέκα ημέρες και κατέγραψε με τον φωτογραφικό φακό του την τοπική κοινότητα.

Tod’s team up with photographer Ramak Fazel to uncover daily life in Silicon Valley https://t.co/pO7VwPjFMz pic.twitter.com/VnzwvKqSs2

— PORT Magazine (@portmagazine) March 23, 2021