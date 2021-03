Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας εδώ και κάποιες ώρες βρίσκεται εκτός ομάδας έπειτα από προσωπική απόφαση του Δημήτρη Ιτούδη και έτσι δεν θα αγωνιστεί στην διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Μάλιστα, ο Τζέιμς σε ερώτηση που του έκαναν εάν θα επιστρέψει στη ΤΣΣΚΑ, απάντησε:

«Θα επέστρεφα σήμερα στο παρκέ αν ήταν στο χέρι μου, αλλά τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα θέλουμε».

Υπενθυμίζουμε ότι ο 30χρονος γκαρντ τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 28 αναμετρήσεις με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ στη EuroLeague, μετρώντας 21.1 πόντους (με 45.6% στο δίποντο, 42% στο τρίποντο και 83.3% στις βολές), 4.3 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ κατα μέσο όρο.

If it was up to me I’d play today. But u kno shit don’t always go your way https://t.co/1jm1H7cC7g

