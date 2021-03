Στην πρώτη κατηγορία «Platinum» κατατάχθηκαν τα μήλα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου από τη πρόσφατη βράβευση στα πλαίσια της διοργάνωσης Μεσογειακών Βραβείων Γεύσης 2021 (Mediterranean Taste Awards). Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία κατατάχθηκαν τα μήλα της ποικιλίας Στάρκιν, ενώ αποτέλεσαν ένα δείγμα ενός γενικότερου συνόλου από 228 προϊόντα, από την Ελλάδα κυρίως, αλλά και τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Τα μήλα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου, είναι ευρύτερα γνωστά στους καταναλωτές από το εμπορικό σήμα «ZAGORIN» και διακρίνονται κυρίως για την εξαιρετική γεύση τους, αποτέλεσμα των μικροκλιματικών συνθηκών της περιοχής. Η τραγανή και χυμώδης σάρκα τους είναι μοναδική, ενώ τα υψηλού επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι καλλιεργητικές και μετασυλλεκτικές τεχνικές που ακολουθεί ο Συνεταιρισμός, τα κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις των καταναλωτικών επιλογών. Στο πέρασμα των χρόνων, ο Συνεταιρισμός, έχει κατοχυρώσει μια σειρά από επίσημες πιστοποιήσεις για τα προϊόντα και έχει διακριθεί στα πλαίσια διάφορων διοργανώσεων για τις γενικότερες πρακτικές της Οργάνωσης και ειδικά για την εξειδικευμένη φροντίδα των μήλων, αποτέλεσμα συστηματικής επιστημονικής προσπάθειας των στελεχών και μιας διαγενεακής παράδοσης μεταξύ των μελών στη καλλιέργεια μήλων.

Εξειδικευμένοι κριτές-μέλη της ομάδας ΣΕΦ «Brigate Slow Food» αξιολόγησαν τα προϊόντα. Σημαντικές προσθήκες του φετινού διαγωνισμού «Mediterranean Taste Awards 2021» είναι η διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης στο Λονδίνο και Βερολίνο από επαγγελματίες Chef, καθώς επίσης και εισαγωγή του πρωτοποριακού μοντέλου αξιολόγησης, «Hybrid Assessment Model» το οποίο δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής στην διαδικασία αξιολόγησης. Συνεισέφεραν επίσης στη διαδικασία αξιολόγησης και οι Chris Taylor Head Chef at CH&CO, Head Chef Stuart Conibear(UK), Marco Sanna, Head Chef at Margot Restaurant Covent Garden, Mark Reynolds, Executive Head Chef Tottenham Hotspur at Levy Restaurants. Η βαθμολόγηση των δειγμάτων από τους Κριτές πραγματοποιήθηκε με ένα ολοκληρωμένο Software αξιολόγησης, παρέχοντας τη δυνατότητα τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε «Realtime» μορφή. Όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν, κατατάσσονται σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες Platinum, Gold, Silver, Bronze.

Η διάκριση αυτή είναι η δεύτερη από την αρχή του έτους για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς που συμπληρώνει φέτος 105 χρόνια διαρκούς λειτουργίας, 35 χρόνια από την εκπόνηση και κυκλοφορία προϊόντων με το εμπορικό σήμα ZAGORIN, 25 χρόνια από τη κατοχύρωση Π.Ο.Π. και 15 χρόνια από την υποχρεωτική ένταξη όλων των καλλιεργειών σε καθεστώς Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Παραγωγής, διαδιακασία που πιστοποιείται σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO2 και το Διεθνές Πρότυπο GLOBALG.A.P.

H «γευστική» αυτή διάκριση αποτελεί δικαίωση της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουν ως μία οντότητα, οι παραγωγοί – μέλη, το προσωπικό και η διοίκηση του Συνεταιρισμού, με στόχο την διακίνηση μήλων ανώτερης ποιότητας.