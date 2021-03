Φαίνεται πως το γυαλί που έχει σπάσει στη σχέση του Δημήτρη Ιτούδη με τον Μάικ Τζέιμς δύσκολα μπορεί να κολλήσει ξανά.

Μετά από τις κατά καιρούς τιμωρίες που έχουν επιβληθεί στον παίκτη για πειθαρχικά παραπτώματα, ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε την απόφαση να τον βάλει στον… πάγο όχι για ένα και δύο ματς, αλλά όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τα επόμενα παιχνίδια. Χωρίς να διευκρινίζεται πόσα θα είναι αυτά και αν θα επιστρέψει ο Αμερικανός στη δράση.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια απόφαση που μοιάζει με το τέλος της σχέσης του Μάικ Τζέιμς με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τουλάχιστον όσο βρίσκεται στον πάγκο ο Δημήτρης Ιτούδης.

James is suspended by the decision of the head coach

Our team’s guard @TheNatural_05 will not take part in the next CSKA games. The decision was made by the head coach @ItoudisD.#CSKAbasket pic.twitter.com/1suIZjcz6o

— CSKA Moscow (@cskabasket) March 29, 2021