Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, Νέλλυ Ράι παντρεύτηκε και το ανακοίνωσε στους θαυμαστές της με μερικές αναρτήσεις στα social media.

Καθώς ο γάμος της νεαρής influencer έγινε εν μέσω καραντίνας, ακολουθώντας όλους τους γνωστούς περιορισμούς, είχε διάφορες ιδιαιτερότητες- τόσο όσον αφορά στην ίδια τη τελετή όσο και τους εορτασμούς που ακολούθησαν.

«Mr & Mrs Smith” – the concept of the day. Ooops, I did it. Όταν παντρεύεσαι σε συνθήκες καραντίνας και δεν μπορείς να έχεις ούτε φωτογράφο στο γάμο, παίρνεις ένα τρίποδο, το βάζεις μπροστά και κάνεις 2-3 αναμνηστικές λήψεις», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η Νέλλυ Ράι.

Για τον γάμο της η ίδια έφτιαξε μια χειροποίητη μάσκα με πέρλες αλλά και τη δική της ανθοδέσμη.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Δημαρχείο της Ηλιούπολης και μετά τη τελετή γιόρτασε παίρνοντας take away σούσι και καφέδες, ενώ όπως περιγράφει η Νέλλυ στο βίντεο της, παραλίγο να ξεχάσουν και την γαμήλια τούρτα που είχαν παραγγείλει. «Έτσι απλά ευτυχισμένα» σχολίασε η ίδια.