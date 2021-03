Οι οπαδοί της Άρσεναλ εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τις φανέλες προπόνησεις που πρόκειται να φοράνε οι παίκτες της ομάδας τους την επόμενη σεζόν.

Το ιδιαίτερο σχέδιο της Adidas που συνδυάζει το ροζ, με το μάυρο και το γκρι προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, παρόλο που αφορά τις εμφανίσεις με τις οποίες θα κάνουν ζέσταμα οι παίκτες πριν από τα παιχνίδια.

Η αγγλική ιστοσελίδα «Footy Headlines» διέρρευσε μερικές φωτογραφίες από τις εν λόγω φανέλες ώστε να τις θαυμάσει ο κόσμος, όμως μόνο αυτό δεν έγινε.

«Το σχέδιο είναι τόσο ωραίο που ούτε η μπάλα δεν θα βρίσκει τον Γουίλιαν», «Ένας ακόμη λόγος να είμαι απογοητευμένος», «Απαίσια», ήταν κάποια από τα σχόλια των φίλων του αγγλικού συλλόγου για τις εμφανίσεις προπόνησης της επόμενης σεζόν, η οποία θα κοστίζει γύρω στις 48 λίρες όπως και η φετινή.

Leaked images of Arsenal’s pre-match shirt for the 2021/22 season. [@Footy_Headlines] #afc pic.twitter.com/gZNJXSnGOC

— afcstuff (@afcstuff) March 8, 2021