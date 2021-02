Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Τάιγκερ Γουντς, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε την Τρίτη στο Λος Άντζελες.

Ο πιο διάσημος παίκτης γκολφ στην ιστορία του αθλήματος έχασε τον έλεγχο του τζιπ που οδηγούσε, το οποίο αναποδογύρισε και προσέκρουσε σε δέντρα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αμερική, δεν έχει εμπλακεί άλλο όχημα, με τον Τάιγκερ Γουντς να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αμερικανός ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο και ανασύρθηκε ζωντανός από το όχημα του, αλλά με πολύ σοβαρά τραύματα. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, αλλά και για την κατάσταση της υγείας του.

Τα μεγάλα δίκτυα στην Αμερική έχουν μάλιστα δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από το τζιπ του Τάιγκερ Γουντς, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές και να προκαλούν σοκ σε όλο τον πλανήτη.

Το αυτοκίνητο έχει γίνει μια άμορφη μάζα, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που μεταδίδουν τα Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with «major damage,» LA County Sheriff’s Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021