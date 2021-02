Πυρά κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δίνοντας συνέχεια στη διαμάχη των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά πως η Ουάσιγκτον πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει «τρομοκράτες», κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες πως στηρίζει κούρδους μαχητές που σκότωσαν άνδρες των τουρκικών δυνάμεων στο Ιράκ.

«Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για το γεγονός είναι αστεία. Είστε ξεκάθαρα πίσω από το PKK και το YPG» σημείωσε.

«Το αίμα αθώων ανθρώπων που μαρτύρησαν στο βόρειο Ιράκ είναι στα χέρια όλων εκείνων που υποστηρίζουν, στηρίζουν και δείχνουν συμπάθεια στους τρομοκράτες του PKK» πρόσθεσε. Συνέχισε, δε, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη «σφαγή πολιτών από το PKK».

#BREAKING US is obviously backing PKK, YPG, PYD despite claiming otherwise, says Turkish president

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 15, 2021