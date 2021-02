Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται για ακόμα μια φορά οι πρόσφυγες που ζουν στα καμπ των ελληνικών νησιών.

Ενώ η κακοκαιρία «Μήδεια» πλησιάζει στην Ελλάδα, οι προσφυγικοί καταυλισμοί μετατρέπονται ξανά σε άπειρους λασπότοπους.

Οι εικόνες που φέρνουν στο φως η Refugee Support Aegean, κάνουν ξεκάθαρο τον αγώνα που δίνουν οι πρόσφυγες για την επιβίωση και την μάχη με τον χειμώνα.

Σε αυτή την κατάσταση διαβιούν οι πρόσφυγες και μετανάστες στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ και στη Σάμο.

«Σχεδόν 3500 πρόσφυγες ζουν στο hotspot της Σάμου που έχει χωρητικότητα 648. Αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους, βροχές και καταιγίδες» αναφέρει σε ανάρτησή της η οργάνωση.

Refugees on #Samos hotspot stressed their worry about the lengthy periods they have to wait to receive the decisions on their asylum claims. Pictures from an european hotspot… #refugeesgr #opentheislands pic.twitter.com/Gs7VBdgjOH — RSA (@rspaegean) February 12, 2021

Almost 3500 #refugeesgr live in #Samos hotspot that has capacity for 648. This weekend is expected that there will be a significant deterioration of the weather in Greece with very low temperatures, strong winds, rain and thunderstorms. #opentheislands pic.twitter.com/uwUcGq3gsW — RSA (@rspaegean) February 12, 2021

Βούλιαξε στην λάσπη το Καρά Τεπέ

Η έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση που έπληξε και τη Μυτιλήνη μετέτρεψε σε βάλτο το πρώην πεδίο βολής, δεκάδες σκηνές πλημμύρισαν και βύθισε για ακόμα μία φορά στην απόγνωση τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες.

Just now: A thunderstorm & lots of rain on Lesvos. This is what it looks like in #Moria2. 5 months after it opened. Do you see the winterised & insulated tents the @EU_Commission & @nmitarakis are always talking about? No? Well, they they don’t exist.#LeaveNoOneBehind #Karatepe pic.twitter.com/niamG6pYU9 — DunyaCollective (@DunyaCollective) February 11, 2021

Absolutely crazy weather with hail coming down the sky the size just a little bit smaller than golf balls!! pic.twitter.com/olNz5uoTab — Moria Media Team (@MoriaMediaTeam) February 11, 2021