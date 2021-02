Τους έντεκα που θα αρχίσουν στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης» ανακοίνωσε ο Πέδρο Μάρτινς.

Την ενδεκάδα του Ολυμπιακού που διάλεξε ο Πορτογάλος προπονητής απαρτίζουν οι:

Σα, Σεμέδο, Καμαρά, Εμβιλά, Ανδρούτσος, Μασούρας, Μπα, Μπρούμα, Βαλμπουενά, Ρέαμπτσιουκ, Ελ Αραμπί.

Πιο αναλυτικά, ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Σα μπροστά από την εστία και τους Ανδρούτσο, Σεμέδο, Μπα και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Οι Καμαρά και Εμβιλά είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μπρούμα, Βαλμπουενά και Μασούρα πίσω από τον Ελ Αραμπί.

Στον πάγκο είναι οι Κρίστινσον, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Σίλβα, Χασάν, Παπασταθόπουλος, Κάιπερς, Λαλά, Ραντζέλοβιτς.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου, θέλουν να συνεχίσουν την εντυπωσιακή τους πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και να πετύχουν μια ακόμα νίκη.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ο.Φ.Η., από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against OFI FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/tEpVDw41On

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) February 7, 2021