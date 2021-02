Viral για μια ακόμα φορά έγινε ο Μίλος Τεόντοσιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ, που πέρασε από τον Ολυμπιακό την τετραετία 2007-2011 και πλέον αγωνίζεται στην Ιταλία με τη φανέλα της Βίρτους Μπόλονια, έβγαλε πάσα με το κεφάλι, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Τεόντοσιτς το… τερμάτισε και ανάγκασε για μια ακόμα φορά, φίλους και… εχθρούς, να υποκλιθούν στο μεγαλείο του. Μια εντυπωσιακή πάσα, με τον πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού να γίνεται viral.

Δείτε την τρομερή πάσα του:

Milos Teodosic exists in his own world. Passing off his own head in a legit game. My God…pic.twitter.com/UXRTDA5Npt

— Dmitry Planidin (@DmitryPlanidin) February 2, 2021