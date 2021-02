Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πόσο αγαπάει και πόσο δεμένος είναι με την οικογένειά του, ειδικά μετά το χαμό του πατέρα του, Τσαρλ, πριν από μερικά χρόνια.

Ο έλληνας σούπερ σταρ, με ανάρτησή του στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, έδειξε ένα από τα καλύτερα δώρα που ο ίδιος έχει πάρει.

Συγκεκριμένα, ανέβασε έναν πίνακα ζωγραφικής όπου απεικονίζεται εκείνος μαζί με τον πατέρα του, αλλά και το γιο του, τον Λίαμ, στη μέση.

«Ένα από τα καλύτερα δώρα που έχω λάβει ποτέ» ήταν το μήνυμα που συνόδευε αυτήν την πολύ όμορφη φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

One of the best presents I’ve ever received🤎🙏🏽 #3Generations 😎 pic.twitter.com/M3w4rYgeae

