Νέα αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του κοροναϊού παίρνει το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Μπόρις Τζόνσον να ανακοινώνει το κλείσιμο όλων των ταξιδιωτικών διαδρόμων από την προσεχή Δευτέρα.

Όπως δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός, αυτό γίνεται για να «προστατεύσει [τη χώρα] από οιονδήποτε κίνδυνο που ίσως προκύψει από τις μέχρι στιγμής άγνωστες μεταλλάξεις της Covid».

Το εν λόγω μέτρο θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα.

Όποιος ταξιδεύει στη χώρα από το εξωτερικό θα πρέπει να επιδεικνύει αρνητικό τεστ κοροναϊού προτού ξεκινήσει, ενώ είναι πιθανό να ελεγχθεί από τις βρετανικές αρχές κατά την προσγείωσή του.

Μετά την άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπαίνει σε καραντίνα για 10 ημέρες και δεν θα μπορεί να βγει έξω για κανέναν λόγο. Επίσης, θα υποβάλλεται σε τεστ κοροναϊού πέντε ημέρες μετά την άφιξή του, το οποίο θα πρέπει να είναι αρνητικό.

Δυνάμεις επιβολής του νόμου θα βρίσκονται σε όλη τη χώρα και στα σύνορα, για να ελέγχουν την τήρηση των μέτρων.

Σημειώνεται πως η εν λόγω απόφαση έρχεται ενόσω είναι εν ισχύ απαγόρευση για ταξιδιώτες από τη Νότια Αμερική και την Πορτογαλία από την Παρασκευή, εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τη νέα παραλλαγή που εντοπίστηκε στη Βραζιλία.

