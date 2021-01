Δέκα νεογέννητα πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών νοσοκομείου στο ομόσπονδο κράτος Μαχαράστρα της Ινδίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο.

Επτά βρέφη διασώθηκαν, ανέφερε χειρουργός.

Η τραγωδία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο, στην περιοχή Μπαντάρα, στην κεντρική Ινδία, οφειλόταν κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας σε βραχυκύκλωμα που προκάλεσε τη φωτιά, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας.

A fire broke out in the children’s ward in #Bhandara, #Maharashtra, at around 1.30 pm last night. 10 newborns died in the fire. The age of these children is believed to be between 1 day to 3 months. pic.twitter.com/yh6fEZQE4y

