H γυναίκα που πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο στήθος, κατέληξε.

H γυναίκα ήταν ανάμεσα στους υποστηρικτές τον Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, με στόχο να διακόψουν τη συνεδρίαση του Κογκρέσου η οποία θα επικύρωνε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: The woman has died, several law enforcement officials say – @PeteWilliamsNBC https://t.co/jE1Kpl3Sid

— NBC News (@NBCNews) January 6, 2021