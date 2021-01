Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση που έλαβαν οι εισαγγελείς να αθωώσουν τον αστυνομικό που πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ στο Κενόσα του Ουισκόνσιν.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήρε θέση για το όλο ζήτημα και σε δηλώσεις του ανέφερε πως μια τέτοια απόφαση είναι πλήγμα για την καρδιά και τα σπλάχνα της κοινωνίας.

Όσα είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς:

«Η απόφαση αυτή ήταν ένα πλήγμα στην καρδιά και τα σπλάχνα μας. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Εμείς σίγουρα παραμένουμε δυνατοί και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον».

«To hear what happened in Kenosha today was a blow to the heart and to the gut. … We gotta continue to stay strong and continue to believe in each other.»

LeBron James spoke on prosecutors not filing criminal charges against police officers in the shooting of Jacob Blake. pic.twitter.com/h9RzhgsvcX

— ESPN (@espn) January 6, 2021