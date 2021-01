Η κριτική του Στέργιου Πουλερέ με βρίσκει απολύτως σύμφωνη: μιλάμε για μια ταινία-έπος που ομόρφυνε κάπως το τέλος του 2020.

Η Βαϊόλα Ντέιβις ειναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις των τελευταίων ετών στην Αμερική, στη βιομηχανία του θεάματος, με αποκορύφωμα το Fences που της έφερε και το Όσκαρ.

Στην ταινία για την οποία γίνεται λόγος, η καλή ηθοποιός ενσαρκώνει μια θρυλική φιγούρα της μαύρης φυλής και της μαύρης μουσικής. Τα μπλουζ είναι τα αμερικάνικα ρεμπέτικα: δημιουργήθηκαν από την ανάγκη των μαύρων της Αμερικής να περιγράψουν τα δικά τους συναισθήματα, ατομικά και μη, και η Gertrude «Ma» Rainey ήταν η μητέρα των μπλουζ στην εποχή της μεγάλης ύφεσης στις ΗΠΑ.

Η ερμηνεία της Ντέιβις είναι υποδειγματική, με τον τρόπο της Κάτιας Γκουλιώνη στο «Ευτυχία». Νομίζεις ότι βλέπεις σχεδόν ντοκιμαντέρ, με τις επιπλέον σημειώσεις ότι η ταινία είναι άριστη και σε επίπεδο φωτογραφίας και σκηνοθεσίας. Ένας ακόμα συγκινητικά καλός ηθοποιός που παίζει είναι ο Τσάντγουικ Μπόζμαν. Μαζί με την Ντέιβις, μοιάζει να «τραγουδούν» με άριστο ταίρισμα τους ρόλους τους, εναλλάσσοντας τις διφωνίες και τα σιγόντα αριστοτεχνικά.

Όπως γράφει ο Πουλερές: «Το Ma Rainey’s Black Bottom έχει διάρκεια 95′ λεπτά, εκ των οποίων τα 70 και βάλε παίζονται στο ίδιο σκηνικό και εκτυλίσσονται σε κανονική ροή χρόνου. Δεν υπάρχουν flashbacks, δεν υπάρχει κινηματογραφική κίνηση του χρόνου κι αυτό είναι θεωρητικά μια καλή βάση για να μη χαθεί η ροή της πλοκής και η καθαρότητα της περιγραφής των χαρακτήρων.»

