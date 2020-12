Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα της Λουιζιάνας με τον ξαφνικό θάνατο του 41χρονου πολιτικού Λουκ Λέτλοου.

Ο νεοεκλεγείς με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, εκπρόσωπος της Λουιζιάνας στο Κογκρέσο πέθανε την Τρίτη το βράδυ από επιπλοκές που σχετίζονται με τον κοροναϊό, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του.

Congressman-elect Luke Letlow has died from Covid-19 at age 41, days before he was set to have been sworn in to represent Louisiana in the U.S. House, his spokesperson says.

Δημοσιεύτηκε από NBC News στις Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020