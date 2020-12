Η χρονιά που φεύγει αφήνει άκρως θετικό πρόσημο στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι», έπειτα από 2 χρόνια, κατέκτησαν ξανά το πρωτάθλημα. Και έφτασαν συνολικά τους 45 τίτλους. Τον Σεπτέμβριο νίκησαν την ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου στον Βόλο, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το 28ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας τους. Με λίγα λόγια, το 2020 επιφύλασσε δύο τρόπαια στον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον έχει 18 νταμπλ στην Ελλάδα.

Από εκεί και πέρα, οι επιτυχίες εκτός συνόρων δεν έλειπαν για τον πρωταθλητή Ελλάδας. Highlight της χρονιάς αποτελεί φυσικά η επική πρόκριση επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο, στους «16» του Europa League. Με το γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο 120′ της παράτασης που έδωσε τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το γκολ του Αχμέντ Χασάν τον περασμένο Σεπτέμβριο κόντρα στη Μαρσέιγ, στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Αυτές και άλλες υπέροχες «ερυθρόλευκες» στιγμές, τις μάζεψε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και τις έκανε βίντεο!

Απολαύστε:

#Τhrowback: Το 2⚽️2⚽️ μας αποχαιρετά, αφήνοντας πίσω πολλές επιτυχίες και αξέχαστες στιγμές για τον Θρύλο! Ποια ήταν η αγαπημένη σας; / As 2⚽️2⚽️ bids us farewell, we leave behind many successes and unforgettable moments for Olympiacos! Which was your favorite one?#Olympiacos pic.twitter.com/qIdrt9Vd6h

