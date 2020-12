Οι Λέικερς μπορεί να μην τα κατάφεραν κόντρα στους Μπλέιζερς και να ηττήθηκαν για δεύτερη φορά φέτος, σε μόλις τέσσερα ματς, ωστόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατάφερε να ξεχωρίσει και πάλι.

Ο «Βασιλιάς» τελείωσε το ματς με 29 πόντους και έφτασε στους 1.261 αγώνες όπου έχει +10 πόντους, ξεπερνώντας τον Κέβιν Γκαρνέτ στη σχετική λίστα.

Κι έχει μέλλον ακόμη…

With his 10th point tonight, LeBron James passed Kevin Garnett for 4th all-time in 10+ point games.

LeBron has reached double-digits 1,261 times. pic.twitter.com/pUQs7V4Pfm

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 29, 2020