Οι πρώτοι πολίτες της Ελλάδας και μαζί ολόκληρου του κόσμου ξεκινούν να κάνουν το εμβόλιο κατά του κοροναϊού. Καθώς το ίντερνετ γεμίζει με φωτογραφίες ανθρώπων που εμβολιάζονται και θέλουν να μοιραστούν την σημαντική στιγμή με τον υπόλοιπο κόσμο, η «βάξι» (vaxxie εκ του vaccine) γίνεται η νέα σέλφι.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Jahan Fahimi, διευθυντής του τμήματος επειγόντων περιστατικών σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο, αστειεύμενος, ζήτησε συμβουλές από τους 5000 ακολούθους του στο Twitter λίγες μέρες πριν κάνει και εκείνος το εμβόλιο: «Ξέρει κανείς κάποιο γρήγορο τρόπο να κάνω μπράτσα για την σέλφι μου με το εμβόλιο;» έγραψε.

I talked to some healthcare professionals about their vaccine selfies (or, I’m sorry, «vaxxies»). Expecting this to be a big dating profile pic trend in 2021 https://t.co/Ehud4Y9bIa

— Katie Heaney (@KTHeaney) December 23, 2020