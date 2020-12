Χρειάζεται ακόμα ικανός χρόνος για να σταθμιστεί το αν η Τουρκία θα έχει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση της παραβατικής της συμπεριφοράς διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζοντας ότι δεν αρκεί η απόσυρση του Oruc Reis από την Ανατολική Μεσόγειο.

Για «βάθος χρόνου» μίλησε ο Στέλιος Πέτσας κληθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να σχολιάσει κατά πόσο μετά το χτεσινό tweet του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προς το Νίκο Δένδια υπάρχει περιθώριο για άμεση επανέναρξη των διερευνητικών επαφών.

«Έχουμε πει ότι η Τουρκία να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση της παραβατικής και προκλητικής της συμπεριφοράς. Αυτό δεν κρίνεται σε μία μέρα, θέλει ένα βάθος χρόνου, επομένως έχουμε μπροστά μας αρκετές εβδομάδες ακόμα να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της γειτονικής χώρας».

Μάλιστα ο κ. Πέτσας ερωτηθείς κατά πόσο η κυβέρνηση περιμένει κάτι περισσότερο εκτός από την απόσυρση του Oruc Reis για να εκκινήσουν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας και Τουρκίας, απάντησε ότι «δεν είναι μόνο το Oruc Reis. Είχαμε δει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και άλλες προκλητικές ενέργειες όπως η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στα Κατεχόμενα, έχουμε δει πάρα πολλές δηλώσεις.

Όλα αυτά μπαίνουν στη ζυγαριά, όλα αυτά σταθμίζονται, απλώς χρειάζεται ένας χρόνος ικανός προκειμένου να έχουμε αυτή τη στάθμιση που χρειάζεται».

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. «Εμείς πάντα θα λέμε ότι θέλουμε τη συζήτηση όπως έχουμε πει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που σταμάτησε το Μάρτιο του 2016 για να διευθετήσουμε τη μία και μοναδική διαφορά μας που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Υπενθυμίζεται ότι χτες και σήμερα υπήρξε ένα πινγκ πονγκ μέσω twitter μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Με την ευχή η Τουρκία το 2021 να εγκαταλείψει τις προκλήσεις και τις απειλές πολέμου, απάντησε ο κ. Δένδιας, μέσω twitter, στην αντίστοιχη ανάρτηση του ομολόγου του της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μάλιστα του επισημαίνει ότι για ακόμη φορά δείχνει να ξεχνά να αναφέρει το διεθνές δίκαιο που αποτελέι τη μόνη βάση για εποικοδομητικό διάλογο.

«Ευχαριστώ καλέ μου φίλε Μεβλούτ», αναφέρει ο κ. Δένδιας και προσθέτει:

«Εφόσον ανταλλάσσουμε ευχές και συμβουλές, ας είναι το 2021 η χρονιά που η Τουρκία θα κάνει τα εξής:

1. Θα εγκαταλείψει τις απειλές πολέμου εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. ‘Αλλωστε ζούμε στον 21ο αιώνα.

2. Θα φιλοδοξήσει να γίνει πιο ευρωπαϊκή. Λιγότερο νεο-οθωμανική. Αυτό θα λειτουργήσει περισσότερο προς το συμφέρον του τουρκικού λαού.

3. Θα αποφύγει τις προκλήσεις και τις παράνομες δραστηριότητες».

Και συνεχίζει: «Παρεμπιπτόντως. Υπάρχει ένα πράγμα Μεβλούτ που ξέχασες να αναφέρεις πάλι: είναι το διεθνές δίκαιο. Η μόνη βάση για εποικοδομητικό διάλογο για τις διαφορές μας αγαπητέ μου φίλε. Χαρούμενο 2021!».

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020