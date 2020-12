Σε πρώτο ενικό πρόσωπο μέσω twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απευθύνεται στο Νίκο Δένδια καλώντας ουσιαστικά την Ελλάδα να σταματήσει να ζητάει τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ και μάλιστα δηλώνει με νόημα ότι ίσως το 2021 είναι η χρονιά μιας ελληνοτουρκικής συμφωνίας.

«Αγαπητέ Νίκο, εδώ είναι μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος – σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να πληγώνετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ίσως το 2021 είναι η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας μιλώντας ανοιχτά και ειλικρινά» έγραψε στα αγγλικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μάλιστα το τιτίβισμα αυτό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου αποτελεί retweet σε tweet του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών για την χτεσινή του συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά», όπου ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται στην επανηλλειμένη από ελληνικής πλευράς έγερση του ζητήματος για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και σε ότι αφορά τις αμερικανικές κυρώσεις τονίζει ότι επιβλήθηκαν επειδή η Τουρκία δημιουργούσε προβλήματα στη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Dear Niko, here’s some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi

