Τα φορτία με το εμβόλιο της Moderna κατά της Covid-19 άρχισαν να μεταφέρονται από τις αποθήκες νωρίς σήμερα με προορισμό τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης διανομής του δεύτερου εγκεκριμένου εμβολίου του νέου κορονοϊού στη χώρα.

Η διανομή του εμβολίου της Moderna σε περισσότερες από 3.700 τοποθεσίες στις ΗΠΑ θα ευρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκστρατεία εμβολιασμού που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού προγράμματος εμβολιασμού Μόνσεφ Σλάουι δήλωσε πως το πιθανότερο το πρώτο εμβόλιο της Moderna θα γίνει αύριο το πρωί.

«Ανυπομονούμε για το εμβόλιο. Θα είναι λίγο ευκολότερη η διανομή του, επειδή δεν απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες όπως εκείνο της Pfizer», επισήμανε ο Σλάουι μιλώντας στο CNN.

Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να παραδώσει 5,9 εκατομμύρια εμβόλια της Moderna και 2 εκατομμύρια της Pfizer αυτήν την εβδομάδα.

Breaking — FedEx trucks carrying the first shipment of Moderna’s coronavirus vaccine are leaving McKesson’s distribution hub near Memphis. It’s the second coronavirus vaccine to start shipping in the last week. pic.twitter.com/g1bzbmTFHT

— Pete Muntean (@petemuntean) December 20, 2020