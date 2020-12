Η Παλμέιρας προετοιμάζεται για τον δεύτερο προημιτελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες, στον οποίο θα υποδεχτεί τη Λιμπερτάδ στη ρεβάνς του 1-1. Ωστόσο, στο ενδιάμεσο αντιμετώπισε τη Μπάχια για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Η Παλμέιρας επικράτησε εύκολα με 3-0 και διατήρησε την τέταρτη θέση στη βαθμολογία. Η ομάδα του Άμπελ Φερέιρα σκόραρε τα γκολ της στο πρώτο ημίχρονο με τον Ουίλιαμ στο 6′, τον Βέιγκα στο 35′ και τον Ρόνιο στο 43′.

Η Παλμέιρας έχει 41 βαθμούς και απέχει 9 βαθμούς από την πρωτοπόρο Σάντος, η οποία έχει 50.

Δείτε τα γκολ:

Raphael Veiga solta uma bomba, no alto, no ângulo esquerdo para ampliar o placar! Agora Palmeiras 2 x 0 Bahia pic.twitter.com/MPz9r7L7lX

Half-time: Palmeiras 3 v 0 Bahia

Third goal was a great one scored by Rony (assist by Raphael Veiga) for @Palmeiras 👇pic.twitter.com/hd37kYO9p9 https://t.co/OOTR4F1V2L

