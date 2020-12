Η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη (1-1) με τη Μίντιλαντ στη Δανία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να ανοίγει το σκορ μόλις στα 55 δευτερόλεπτα και να γράφει ιστορία.

Συγεκρκιμένα, ο Αιγύπτιος πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του συλλόγου στο Champions League και έφτασε τα 22 στη διοργάνωση, κάτι που τον έκανε κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεπερνώντας τα 21 του Στίβεν Τζέραρντ.

Ο 28χρονος επιθετικός μίλησε για αυτό το επίτευγμά του στο «BT Sport» μετά το ματς με τους Δανούς, δηλώνοντας ότι είναι περήφανος για το ρεκόρ του και τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει να σκοράρει περισσότερα γκολ.

«Είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα φυσικά, το να είσαι ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας στο Champions League, κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Χρειάζομαι να συνεχίσω έτσι και να σκοράρω περισσότερα γκολ, και να κάνω το κενό ανάμεσα σε μένα και τους άλλους μεγαλύτερο.

Όμως προσπαθώ όλη την ώρα να σκοράρω απλά για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σαλάχ.

𝐍𝐎𝐖 our all-time leading scorer in the @ChampionsLeague 👏👏👏

Mohamed Salah. The Egyptian King. 👑 pic.twitter.com/v3hWzApDOW

— Liverpool FC (@LFC) December 9, 2020