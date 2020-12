Με τους Λύρατζη και Κούτσια στην αρχική ενδεκάδα θα υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ την Γρανάδα στις 20:00 στην Τούμπα.

Συγκεκριμένα, ο Πάμπλο Γκαρσία επιλέγει τον Πασχαλάκη στο τέρμα, τους Ίνγκασον και Βαρέλα κεντρικούς αμυντικούς, με τον Λύρατζη δεξιά και τον Κρέσπο αριστερά.

Μουργκ, Εσίτι και Ελ Καντουρί θα συγκροτούν την τριάδα της μεσαίας γραμμής, ενώ μπροστά θα παίξει ο Κούτσιας δεξιά, ο Τζόλης αριστερά και ο Τσόλακ στην κορυφή.

#Starting11 Our starting line up against @GranadaCdeF at Toumba Stadium #PAOKGRA @EuropaLeague #UEL #PreGame pic.twitter.com/isP2y8kgzs

— PAOK FC (@PAOK_FC) December 10, 2020