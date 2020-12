Η αμερικανική SpaceX ακύρωσε την τελευταία στιγμή την Τρίτη την δοκιμαστική εκτόξευση του Starship, ενός γυαλιστερού, ατσάλινου διαστημικού σκάφους με ρετρό εμφάνιση, το οποίο μια μέρα θα μπορούσε να μειώσει κατά 1.000 φορές το κόστος εκτόξευσης μεγάλων φορτίων σε τροχιά.

Το πρωτότυπο του σκάφους, γνωστό ως Starship Sn8, επρόκειτο να εκτοξευτεί από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Μπόκα Τσίκα του Τέξας, προκειμένου να αξιολογηθεί η αεροδυναμική συμπεριφορά, τα συστήματα πλοήγησης και, το κυριότερο, το σύστημα προσγείωσης που θα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ολόκληρου του σκάφους.

Ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της SpaceX, είχε δηλώσει στις 24 Νοεμβρίου ότι το «Αστρόπλοιο», ένας γίγαντας ύψους 50 μέτρων, επρόκειτο να ανέλθει σε ύψος 15 χιλιομέτρων. Αργότερα όμως η οροφή της αποστολής αποφασίστηκε να περιοριστεί στα 12,5 χιλιόμετρα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Good Starship SN8 static fire! Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip.

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2020