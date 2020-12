Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, σε ηλικία 94 ετών.

Τους τελευταίους μήνες, ο ντ’ Εστέν ταλαιπωρείτο από θέματα υγείας. Νοσηλευόταν από τις 15 Νοεμβρίου στην καρδιολογική μονάδα του νοσοκομείου της πόλης Τουρ της δυτικής Γαλλίας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της νοσηλείας του.

#BREAKING Former French president Giscard d’Estaing has died, entourage says pic.twitter.com/9GRWVDS9Jy

— AFP News Agency (@AFP) December 2, 2020