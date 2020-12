Η δημιουργός του Fleabag, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Savior Complex» της Phoebe Bridgers.

Στο βίντεο της Bridgers, που πρόσφατα προτάθηκε για τέσσερα Grammy, εμφανίζεται και ένα μικρό κουτάβι. Το «Savior Complex» είναι το τελευταίο single από το άλμπουμ «Punisher» της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού.

Ο Mescal υποδύεται έναν μυστήριο χαρακτήρα, γεμάτο ψεύτικες ουλές που για κάποιον επίσης μυστήριο λόγο κλέβει ένα αυτοκίνητο καταλήγει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου παρέα με το κουταβάκι.

Η Bridgers επικοινώνησε για πρώτη φορά με την Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ κατά τη διάρκεια του lockdown εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την πολυτάλαντη Βρετανίδα ηθοποιό, παραγωγό και σεναριογράφο.

The music video for “Savior Complex” by @phoebe_bridgers is here 🖤 Directed by Phoebe Waller-Bridge, starring @mescal_paul & Charlotte.

🕳 https://t.co/AUdOunhLCU pic.twitter.com/c0CXwoSgZj

— Dead Oceans (@DeadOceans) December 1, 2020